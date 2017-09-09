Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Oymaklı Tepe kuzeyindeki kayalık ve ağaçlık alanda bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarını etkisiz hale getirmek maksadıyla 8 Eylül 2017 Cuma günü saat 14.00'den itibaren Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğinde icrasına başlanılan operasyonun aynı gün saat 22.00 itibariyle başarıyla tamamlandığı belirtildi.



Bölgede halkın huzurunu bozacak terör ve işbirlikçilerine yönelik operasyonların kararlılıkla devam edeceği ifade edilen açıklamada, 'Söz konusu operasyon kapsamında Hava Kuvvetlerince icra edilen yakın hava desteği faaliyeti sonucunda Dibekköy mülki sınırları içerisindeki Oymaklı Tepe'nin 400 metre kuzeyindeki kayalık ve ağaçlık alanda operasyon birliklerince gerçekleştirilen temas aramasını müteakip 3 teröristin 3 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 6 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 182 adet Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 3 adet el bombası, 1 adet el telsizi, 2 adet dürbün ve 1 adet şemsiye ile birlikte ölü olarak etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir. Lice Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmesini müteakip delil niteliğine haiz olan silah, mühimmat ve malzemeler muhafaza altına alınmış olup, soruşturmaya cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda devam edilmektedir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir' denildi. Kaynak : İHA