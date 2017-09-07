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Yunan gemisinin yardımına Türk fırkateyni yetişti

Hint Okyanusu'nda, yaralı personeli için yardım çağrısında bulunan Yunan bandıralı ticari geminin yardım çağrısına, bölgede keşif gözetleme görevi icra eden TCG Giresun fırkateyni yanıt verdi Helikopterle Yunan bandıralı gemiden alınan yaralı Marcos'a ileri tıbbi müdahale Türk savaş gemisinde yapıldı.

3. Sayfa / 07 Eylül 2017 Perşembe 21:52
Yunan gemisinin yardımına Türk fırkateyni yetişti

Hint Okyanusu'nda, yaralı personeli için yardım çağrısında bulunan Yunan bandıralı ticari geminin yardım çağrısına, bölgede keşif gözetleme görevi icra eden TCG Giresun fırkateyni yanıt verdi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Aden Körfezi'nde, bir Türk Tuğamiral tarafından komuta edilen Birleşik Görev Kuvveti emrinde Deniz Haydutluğu ile Mücadele Harekatına iştirak eden TCG Giresun, Hint Okyanusu'nda keşif gözetleme görevi icrası sırasında, Yunanistan bandıralı 'Aegean Angel' isimli tankerden yaralı gemi personeli için acil yardım çağrısı aldı.

Yüksek süratle ticari gemiye yaklaşan fırkateynin helikopteri, kaza sonucu sol el başparmağı kopan ticari gemi personeli Yunanistan vatandaşı Vazoios Marcos'u almak üzere 'Aegean Angel'e gönderildi.

Kurtarma vinci vasıtasıyla helikoptere alınan Marcos, TCG Giresun'a nakledildi.

İlk müdahalesi TCG Giresun'un askeri doktoru tarafından yapılan yaralı denizci, ileri tıbbi müdahale için en yakın liman olan Umman'ın Salalah'a intikale başladı. Kaynak : AA

Hint OkyanusuGemi PersoneliYunanistanAden KörfeziYardım Çağrısı


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