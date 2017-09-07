AK Parti'nin birçok kumpasla karşı karşıya kaldığını anımsatan Melih Ecertaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm olumsuzluklara karşı dimdik ayakta durduğunu söyledi.



Türkiye'nin en son 15 Temmuz'da FETÖ'nün darbe girişimiyle karşı karşıya kaldığını dile getiren Ecertaş, ''Gençlerimiz o gece Boğaz Köprüsüne çıktı, Genelkurmay'ın önüne çıktı. Allah'a çok şükür AK Partimizin Gençlik Kolları da tüm Türkiyemizde o gece sokaklardaydı. Dünyada ilk kez darbe kalkışması püskürtüldü. Darbe diye bir şey olmadı. Allah'a hamdolsun ki 15 Temmuz'u geride bırakmış, kalkışmayı püskürtmüş bir Türk milleti ile beraberiz.'' ifadelerini kullandı.



HİÇ FARKLARI YOK



Ecertaş, Türkiye'nin nereden nereye geldiğini herkesin çok iyi bildiğini, ülkenin büyümesinden ve güçlenmesinden rahatsız olanların bulunduğunu aktararak, şunları kaydetti:



''Varsın muhalefet partisi bizim teröristlere kullandığımız silahlı insansız hava araçlarımızdan rahatsız olsun. Onların o rahatsızlığı hakikaten bizi hiç şaşırtmıyor. Çünkü aynı cephede yer alıyor. Teröristi vuruyorsun ses CHP'den geliyor, CHP'ye vuruyorsun Almanya'dan geliyor, Almanya'yı vuruyorsun Hollanda'dan geliyor. En sonunda hepsine birden vuruyorsun ses PKK'dan geliyor. Ama Allah'ın izniyle hiçbirinin sesi kalmayacak. Türkiye 3 büyük terör örgütüyle mücadele ediyor, PKK, FETÖ ve DEAŞ. FETÖ de aynı kafa DEAŞ da aynı kafa. Bir tanesi şiddetle yapıyor, bir tanesi yargıyı, polisi ele geçirmekle... Hiçbir farkları yok.''



AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, İl Başkanı Alper Çiler, İlçe Başkanı Hicret Şamil Karasu, İl Gençlik Kolları Başkanı Bahadır Kovankaya'nın da birer konuşma yaptığı kongrede Bilal Çalık İlçe Gençlik Kolları Başkanlığına seçildi. Kaynak : AA