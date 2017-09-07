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MHP'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı iddialarına cevap

MHP lideri Bahçeli’nin ‘Cumhurbaşkanı yardımcısı olabileceği iddialarına MHP'den yanıt geldi.

Siyaset / 07 Eylül 2017 Perşembe 11:40
MHP'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı iddialarına cevap

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağına ilişkin iddiaları reddetti.

'NEDEN ÜLKÜCÜ BİR CUMHURBAŞKANI OLMASIN'

MHP lideri Bahçeli'nin ‘Cumhurbaşkanı yardımcısı olabileceğine ilişkin senaryoların gerçeği yansıtmadığını söyleyen MHP Genel Sekreteri Büyükataman, “Dünden bugüne kimseye verilmiş söz yok.” dedi.

Büyükataman, “Pazarlık görüntüsü verecek hiçbir şeyin içinde olmayız. MHP tek başına iktidarı hedefleyen bir partidir, niçin 2019'da ülkücü bir cumhurbaşkanı olmasın?” diye konuştu.

İsmet BüyükatamanÜlkücüCumhurbaşkanıDevlet Bahçeli


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