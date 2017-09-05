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Orhan Pamuk, Erdoğan sorusundan dert yandı

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, "Altı yıl boyunca çalışıyorsun, 650 sayfa yazıyorsun ve ilk soru Erdoğan, durum korkunç." dedi.

Güncel / 05 Eylül 2017 Salı 17:25
Orhan Pamuk, Erdoğan sorusundan dert yandı

Yazar Orhan Pamuk, Fransız gazetesi Libération'a verdiği söyleşide kendisine Erdoğan'ın sorulmasına tepki gösterdi.

'6 YILINI KİTABA VER, ERDOĞAN'I SORSUNLAR'

Kendisine siyaset sorulmasına tepki gösteren Pamuk, 'Kitabımı okumayan insanlar bana ülkemdeki siyasi durumu nasıl değerlendirdiğimi soruyor. Bense romanım hakkında bir söyleşi istiyorum. Çünkü hayatımın altı yılını Mevlüt'e (Kafamda Bir Tuhaflık'ın karakteri) verdim ve sorulan ilk soru ‘Erdoğan hakkında ne düşünüyorsunuz' oluyor. Umberto Eco'yla bir gün geçirdim, ona bunun belki de tipik bir Türk problemi olduğundan bahsettim. Bana, ‘Hayır, bana da her zaman Berlusconi (Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi) hakkında soru soruyorlar'. Altı yıl boyunca çalışıyorsun, 650 sayfa yazıyorsun ve ilk soru: ‘Erdoğan.' Ama Türkiye İtalya değil. Durum korkunç.'

'İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ YOK'

Diken'in Libération gazetesinden aktardığı habere göre, Pamuk ifade özgürlüğünün kalmadığını, artık aşırı otoriter bir siyasi ortamın oluştuğunu belirterek, referandumla getirilen anayasa değişikliğinin güçler ayrılığı ilkesini ortadan kaldırdığını söyledi.

'KÖTÜMSER DEĞİLİM'

Yine de kötümser olmadığını belirten Pamuk, referandum süresince ‘Evet' kampanyasının yoğun yürütüldüğünü gözlemlediği İstanbul Kadıköy'de yüzde 80 oranında ‘Hayır' çıkmasını örnek gösterdi.

AnayasaTürkiyeOrhan PamukBerlusconiReferandum


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