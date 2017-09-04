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Eski dünürlerin kavgasında kan aktı: 2 ölü

Samsun’da eski dünürler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

3. Sayfa / 04 Eylül 2017 Pazartesi 08:48
Eski dünürlerin kavgasında kan aktı: 2 ölü

Olay, Havza ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.B ve M.Ö isimli çift, şiddetli geçimsizlik nedeniyle bir süre önce boşandı.

Boşanma davasının ardından mahkeme kararıyla çiftin 2 çocuğunun velayeti baba İ.B’ye verildi.

İddiaya göre İ.B. yanına babasını ve 2 çocuğunu alarak bayram nedeniyle çocuklarını annesine götürmeye gitti. Anne M.Ö.’nün evinde iki aile arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesinin ardından İ.B. yanında getirdikleri tabancayla babası A.B. ile birlikte eski kayınpederine ve oğullarına ateş etti.

Tabancadan çıkan kurşunlara hedef olan R.Ö.,M.A.Ö. ve M.A. yaralandı. Yaralılar ilçe hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, yaralılardan R.Ö ve oğlu M.A.Ö. doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından silahlı saldırıyı gerçekleştiren ve 2 kişinin ölümüne sebep olan baba ve oğul, jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.
Kaynak : İHA

Jandarma


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