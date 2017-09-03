Donald Trump, Kuzey Kore planını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, nükleer füze denemesi gerçekleştirilen Kuzey Kore'yi kınadı. Trump, 'Kuzey Kore nükleer füze atışı gerçekleştirdi. Kuzey Kore'nin bu eylemleri ABD için çok düşmanca ve tehlikeli olmaya devam ediyor. Kendisini destekleyen Çin'e karşı büyük bir utanç kaynağı olan sahte bir ulus' dedi.



Ayrıca Trump, Pyonyang'a yeniden ekonomik yaptırım hazırlanacağını bildirdi.



Öte yandan Kuzey Kore Devlet Televizyonu, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un yeni bir hidrojen bombası denediklerine ilişkin fotoğraflar servis etmişti. Kuzey Kore yönetimi ileri düzeyde bir nükleer silahı başarıyla ürettiklerini duyurarak, söz konusu füzenin yeni bir kıtalararası balistik füze özelliğine sahip olduğunu aktardı. Bu gelişmelerin ardından ülkenin daha önce nükleer denemeler gerçekleştirdiği bölgede deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi depremin yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiğini ve şiddetinin 5.6 olduğunu açıkladı.



Daha sonra ise depremin yerin üstünde sıfır metrede 6.3 şiddetinde meydana geldiğini doğruladı. Nükleer denemenin ardından gelen depremin şiddetinin 6.3 olduğu kaydeden Çin, ilk depremin ardından aynı noktada 4.6 büyüklüğünde yeni bir depremin olduğunu duyurdu.



Güney Koreli yetkililer de gerçekleşen patlamanın önceki denemelere oranla yaklaşık 10 kat daha güçlü olduğunu duyurdu. Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-In gelişmelerin ardından Milli Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı.



Türkiye'den Kuzey Kore'ye kınama Kuzey Kore resmen duyurdu: Hidrojen bombası geliştirdik Kaynak : İHA