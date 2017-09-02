Sigortada ‘iyi şoför kötü şoför’ ayrımı

Bakanlığın Atılım Üniversitesi ile birlikte hazırladığı rapora göre ulaştırma sektöründe çalışan sürücüler en çok zorunlu mali trafik sigortası primlerinin yüksekliğinden şikayet etti. Şoförler araç sahibinin yaş ve kaza durumu göz önünde bulundurularak daha yüksek bir fiyatla trafik sigortası yapılmasını eleştirdi. Fiyat yüksekliğinin sigortasızlığa neden olduğu bu durumun da bir suç olduğu belirtildi. Raporda, trafik sigortası için tavan fiyat uygulamasının sigorta şirketlerince istismar edildiği ve herkese en üst fiyattan sigorta yapıldığına dikkat çekildi.



Raporda sigorta şirketlerinin iyi şoför-kötü şoför ayrımı yapmasını sağlayacak yasal bir düzenleme getirilerek bu kıyaslamaya uygun sigorta fiyatlandırması yapması önerildi. Ayrıca şoförlerin bireysel yerine toplu halde ve fiyatları araştırarak sigorta yaptırmalarının maliyetleri düşüreceği vurgulandı. Rapordaki diğer öneriler ise şöyle sıralandı:



AZ HASARA DÜŞÜK PRİM



“Kazada hasarın az olması durumunda prim ücretlerinin arttırılmaması herhangi bir kaza olmadığı durumda da prim ücretlerinin düşürülmesiyle ilgili yasal düzenleme getirilmelidir. Trafikte çok kalan taksicilere, sigorta firmaları ve acenteleri tarafından riskli bulundukları için trafik sigortası ve kasko yapılmaması konusunda denetim ve kontrol mekanizmasının getirilmesi gerekmektedir. Sigorta şirketlerinin keyfi uygulamalarının denetlenmesi ve fiyatların standart hale getirilmesi gerekmektedir.”