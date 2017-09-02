USD (Alış - Satış) : 3,44 - 3,45 EURO (Alış - Satış) : 4,14 - 4,15

Küçük çocuk elini kıyma makinesine kaptırdı

Niğde’de 4 yaşındaki çocuğun kıyma makinesine sıkışan elini, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

3. Sayfa / 02 Eylül 2017 Cumartesi 11:00
Küçük çocuk elini kıyma makinesine kaptırdı
Video için tıklayın

Çiftlik ilçesinde meydana gelen olayda, Abdullah E. (4) sağ elini kıyma makinesine kaptırdı. Durumu fark eden annesinin çabasına rağmen eli makineden kurtarılamayan çocuk, ambulansla Çiftlik Devlet Hastanesine ardından ise Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.

Doktorlar kolu makineden çıkaramayınca Niğde itfaiye ekiplerinden yardım istendi.

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çabasının ardından küçük çocuğun sağ kolu, kıyma makinesi kesilerek çıkarıldı.




Kaynak : İHA

Kıyma Makinesi


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AVRUPA’NIN BAŞ BELASI ALMANYA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

VAY UYANIK GAZETECİ VAY!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı