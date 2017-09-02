Çiftlik ilçesinde meydana gelen olayda, Abdullah E. (4) sağ elini kıyma makinesine kaptırdı. Durumu fark eden annesinin çabasına rağmen eli makineden kurtarılamayan çocuk, ambulansla Çiftlik Devlet Hastanesine ardından ise Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.



Doktorlar kolu makineden çıkaramayınca Niğde itfaiye ekiplerinden yardım istendi.



Hastanenin yoğun bakım ünitesinde itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çabasının ardından küçük çocuğun sağ kolu, kıyma makinesi kesilerek çıkarıldı.









Kaynak : İHA