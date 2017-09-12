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Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler

CHP Lideri, SİHA'lar tarafından öldürülen teröristlerin piknik yapmaya gittiğini, yanlarında silah olmadığını söyledi.

Siyaset / 12 Eylül 2017 Salı 09:42
Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler
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FOX TV canlı yayınında İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündemi değerlendirdi.

Terörle mücadelede SİHA'ların kullanılmamasını isteyen CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun sözlerine değinen Kılıçdaroğlu, öldürülen teröristlerin piknik yapmaya gittiğini söyledi.

"TERÖRİST OLABİLİRLER AMA SİLAH YOK"
CHP Lideri, "Terör örgütüne destek olabilirler, terörist olabilirler ama orada silah olması lazım. O da yok." ifadelelerini kullandı.

"PİKNİK YAPIYORLARDI"
Kemal Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili şunları söyledi: "Ne diyor Sezgin Tanrıkulu? Bu insanlar öldürüldü. Gerçekten terörist mi değil mi araştırılsın diyor. Bu 4 kişi oraya gitmeden önce güvenlik kontrolünden geçiyorlar. Eğer bunlar terörist ise neden tutuklanmıyor. Sezgin Bey üzerinden giderek CHP, PKK'ya destek veriyor diyorlar. Sezgin Bey üzerinden bize saldırıyorlar. Sezgin Bey ile konuştum. Olay yerinin yakınındaki bir muhtar bilgi verdi. Öldürülenlerden bazıları iş adamı zaten. Gizli kapaklı insanlar değil, piknik yapıyorlar orada. Terör örgütüne destek olabilirler, terörist olabilirler ama orada silah olması lazım. O da yok."

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