Erdoğan dünyayı ayağa kaldırdı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arakan'da yaşanan katliamın durdurulması için Türkiye'nin her alanda girişimlerde bulunduğunu belirterek, ABD Başkanı Trump'la Kazaksitan'da yaptığı telefon görüşmesinde de konuyu gündeme getirdiğini açıkladı.



Erdoğan 'Arakan ile ilgili girişimimiz sayesinde zirve marjında bir Arakan toplantısı planlandı. Orada 19 maddelik bir bildirge yayınlandı. Bildirge, ittifakla oybirliğiyle kabul edildi. Bu konuyu, görüştüğüm bütün hükümet ve devlet başkanlarına anlattım. Konuyu BM Genel Kurulu'nda da özellikle gündeme getireceğim. Sayın Trump ile yaptığım telefon konuşmasında, bu konuyu ona da söyledim. ‘Myanmar'da Arakanlıların yaşadığı dram ile ilgili ABD'nin hassasiyetini önemsiyoruz' dedim. Akabinde ABD Dışişleri Bakanı bu konuyla ilgili olumlu bir açıklama yaptı. Bu da konuyla ilgilenmeye başladıklarını gösteriyor.' dedi.



Türkiye'nin Arkanlı Müslümanlar için kurmayı planladığı kamp hakkında açıklama yapan Erdoğan 'Bangladeş'teki kampı eşimle beraber ziyaret eden gazeteci arkadaşlarımızın bazıları şu an zaten buradalar... Sizin de gördüğünüz yer, Bangladeş sınırı içerisinde olan yer. Arakan tarafındaki manzara, orayla mukayese edilmeyecek düzeyde kötü. Myanmar'ın Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Suu Çii ile yaptığımız telefon görüşmesi, aslında oldukça müspet bir görüşmeydi. Kendisine, ‘Önümüzü açarsanız, özellikle Arakan'daki bu mağdur insanlara yardım ulaştırabiliriz, oralarda barınabilmeleri için en azından çadırlar kurabiliriz' dedik. Bunları aynı şekilde Bangladeş yönetimine de söyledik. ‘Bize yer tahsis edebilirseniz, bizim Kızılay'ımız ve sizin Kızılay'ınız müşterek olarak, size herhangi bir yük getirmeden, oralarda çadırlarımızı kurabiliriz' dedik..' dedi.



'YALNIZ BIRAKMAYIZ'



'Arakan'da tam bir insanlık dramı yaşanıyor. O insanlar günlerdir aç susuz, yollarda perişan durumdalar, çoğu Bangladeş'e kadar bile ulaşamadılar. Yolda maalesef vefat edenlerin sayısı yüksek. Tabii Bangladeş'in de sıkıntıları var. Ama biz Bangladeş'i bu noktada yalnız bırakmayız. Umudumuz, onların bir an önce yer tahsisini yapmları. Bu yer tahsisini yaptıkları anda, Kızılay'ımız, AFAD'ımız, onların Kızılay'ı ile süratle inşAllah orada çadırları tesis edebiliriz. Bizim teknik anlayışımız, böyle beton bir zemin, ve çadırlar arasında da çamur bataklık olmasın diye, buraya yönelik bazı çarelerimiz, tedbirlerimiz var. Bunlarla beraber oralarda o insanlara çok daha farklı bir yaşam imkanını sağlayalım istiyoruz. Bu çalışmayı başta Dışişleri Bakanlığımız olmak üzere, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız ile birlikte inşallah yürüteceğiz. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da bununla ilgili bir oturum talebimiz var, o da kabul gördü.'



KAMPLARI ZİYARET EDEN EMİNE ERDOĞAN'IN İZLENİMLERİ



-Yaşanan felaketi aktardı. Orada gerçekten çok büyük bir felaket yaşandığını anlattı... Onlara biz bu gıdaları, ilaçları, giyecek vesaireyi nasıl ulaştıracağız? Bunu bir çok hassasiyeti göz önünde bulundurarak gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Örneğin, Türkiye'den oraya gıda, giyecek, ilaç göndermeyelim; tüm bunları Bangladeş'ten satın alalım. Yiyecekleri, giysileri, Bangladeş'ten satın alalım ve böylece Bangladeş ekonomisine de katkı sağlamış olalım. Bunu Bangladeş Cumhurbaşkanına da söyledim. Şimdi ilk etapta malum 1000 tonluk bir alım yapıldı, bunların dağıtımı devam ediyor. İkinci etapta, 10.000 ton alım yapılacak. Bunun devamı da gelecek. Ben bu konuyu İran Cumhurbaşkanına da söyledim. ‘Dayanışma içinde beraber bir şeyler yapalım' dedik. O da olumlu bir yaklaşım sergiledi; ‘Bu konuda Myanmar yönetimi ile bir adım atmayı deneyelim, eğer başarılı olamazsak o zaman Bangladeş yönetimi ile bunu deneriz' dedi. Temennimiz odur ki, eşimin de orada tespit ettiği şeyleri göz önüne alarak, inşallah bu dramı en kısa zamanda -sona erdiririz diyemiyorum- en azından hafifletmeyi başarırız.



TRUMP'LA NE KONUŞTULAR?



Kazakistan'da ABD Başkanı Trump'la yaptıkları telefon görüşmesinin içeriğine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İkili ilişkilerin daha da güçlendirilmesi gerektiğine değindik. İki ülkenin stratejik ortak olduğuna, bunun ilişkilere de yansıması gerektiğine işaret ettik. Ayrıca bölgesel konuları konuştuk. Myanmar'ı konuştuk. Arakanlıların yaşadığı drama ABD'nin hassasiyet göstermesinin önemli olacağına dikkati çektim. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu esnasında tüm konuları yüz yüze görüşmemizin faydalı olacağı, bunu gerçekleştirme hususunda da mutabık kaldık.' dedi.



