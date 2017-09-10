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Kılıçdardoğlu'ndan Bahçeli yorumu

CHP Lideri, Devlet Bahçeli'nin referandumda evet oyu kullandığını hatırlatarak, başkan yardımcısı olmasına şaşırmayacağını ifade etti.

Siyaset / 10 Eylül 2017 Pazar 11:56
Kılıçdardoğlu'ndan Bahçeli yorumu
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 94. kuruluş yıldönümü nedeniyle Ankara Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, “Bahçeli 2019'da başkan yardımcısı olacak deniliyor, sizin belirlediğiniz isim var mı?” sorusuna, “2019 için daha çok erken. Onlar konuşabilirler” dedi.

'BAHÇELİ YARDIMCI OLABİLİR, ŞAŞIRMAM'

Bir gazetecinin 2019 yılı seçimlerinde başkan yardımcılığı için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin adının geçtiğini anımsatması ve buna şaşırıp şaşırmadığını sorması üzerine CHP Lideri, “Daha çok erken. Şaşırmam efendim. Niye şaşırayım? Anayasa değişikliğinde ‘Evet' oyu kullanmadılar mı? ‘Evet' oyu kullandığına göre tek adam rejimini savunuyor. Tek adam rejiminden de tek adamın yardımcısı olabilir. Niye olmasın?” yanıtını verdi.

Kemal KılıçdaroğluEkonomi BakanıGrup BaşkanvekiliDevlet BahçeliRecep Tayyip Erdoğan


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