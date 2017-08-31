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Başkan Yaman'dan Kurban Bayramı mesajı

Ankaralılar ve Ankara'ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) Genel Başkanı Hilmi Yaman, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Güncel / 31 Ağustos 2017 Perşembe 10:18
Başkan Yaman'dan Kurban Bayramı mesajı

Ankaralılar ve Ankara'ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) Genel Başkanı ve Türkiye Binicilik Federasyonu As Başkanı Hilmi Yaman, Kurban Bayramı dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.

İşte Başkan Yaman'ın bayram mesajı:

'Bayramlar milli duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulanıp sergilendiği bir toplumda millet olma şuurunun şekillendiği, kuvvetlendiğini günlerdir. Sevgili Ankaralılar bu bayramda hep bir arada sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle. İyi niyetle başladığımız her gün, sevdikleriniz hep sizinle olsun. Bu vesile ile Kurban Bayramının tüm insanlık alemine ve tüm inananlara nice huzurlu, bereketli günler getirmesi dileğiyle; Kurban Bayramınızı kutlar, saygılar sunarım...'

Hilmi YamanBayram MesajıKurban BayramıTürkiye Binicilik Federasyonu


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