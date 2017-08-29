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İstanbul'da beklenen yağış başladı

İstanbul'da beklenen yağış başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün için Marmara Denizi'ndeki fırtına uyarısına yönelik açıklamada bulunmuştu.

Güncel / 29 Ağustos 2017 Salı 16:29
İstanbul'da beklenen yağış başladı
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İstanbul'un kuzeyinde kuvvetli yağış ve fırtına etkili olmaya başladı. Göktürk'te başlayan kuvvetli yağış etkisini sürdürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bugün için Marmara Denizi'ndeki fırtına uyarısında bulunmuştu.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Orhan Şen, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Terkos açıklarında Karadeniz üzerinde çok kuvvetli bir CB bulutu var. Kilyos kıyısını takip ederek İstanbul'un kuzeyine geliyor. Bulutun kalınlığı yaklaşık 10 km CB bulutu kumulenimbus demek şimsek yıldırım aşırı yağmur ve dolu yapan bulut. Bahsettiğim bulut hücresi Karadeniz'in kıyısından İstanbul'un içine dogru yöneldi. İstanbul'un boğaz etrafını Maslak Levent Beykoz Ümraniye Çekmeköy'e uzanır' dedi.




FIRTINA UYARISI
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, fırtına uyarısı yaptı.

Kadir Topbaş, yapımı süren Kabataş-Beşiktaş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının Beşiktaş'taki istasyon alanındaki çalışmalar sırasında ortaya çıkan ve neolitik çağa ait kalıntıların bulunduğu alanda incelemelerde bulundu.


Burada basın açıklaması yapan Topbaş, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bugün için Marmara Denizi'ndeki fırtına uyarısına yönelik açıklama yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara Denizi'nde öğleden sonra fırtına beklendiğine dair bir uyarısı olduğunu hatırlatan Topbaş, günlük yaşamın bu uyarının dikkate alınarak düzenlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kadir Topbaş, 'Rüzgarın saatte 75 kilometre hıza erişilebileceğinden bahsediyor. Çarşamba gününün (yarın) ilk saatlerinde şiddetini azaltacak deniyor. Bugün ve gece yarısı sürecek bir fırtınayla karşı karşıyayız İstanbul'da. Dikkat etmek ve hassasiyet göstermek gerekiyor. Büyükşehir belediyesi olarak teyakkuz durumdayız. AKOM bu konuda gerekli hazırlıklar yaptı. Vatandaşlarımız da bu hassasiyeti gösterirse beraberce bu meteorolojik olayı sağlıklı bir şekilde geride bırakırız' dedi.

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