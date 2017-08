Ayvalık Belediyesi'ne ait Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşen konserde yaklaşık 10 bin hayranı Haluk Levent'i yalnız bırakmadı.



Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer'in, 13. Ayvalık Kültür ve Sanat Günleri etkinliklerine yoğun ilgi gösteren Ayvalık halkına teşekkür etmesiyle başlayan konserde; Ayvalık Belediyesi tarafından sahne çam fideleriyle süslendi.



Açık Hava Tiyatrosu'nu tıklım tıklım dolduran Ayvalıklıların coşkuyla izlediği konserinin bir bölümünde, sahneye yerleştirilen çam fidelerinden birinin dallarını okşayan Haluk Levent, “İlk kez bir konserimde böyle bir şey oldu. Sahnemiz çam fideleriyle süslendi. Bunların anlamını biliyorsunuz. Ben yetkililere teşekkür ediyorum. Bu güzel fikri kim düşünmüşse, sağolsun. Geçtiğimiz günlerde Şeytan Sofrası'nda yaşanılan yangını biliyorsunuz. Tabi Ayvalık halkı bu yangına duyarsız kalmadı. Sosyal paylaşım sitelerinde her gün paylaşımlarda bulundu. Bende elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştım. Bugün oradaydım. Ben çok orman yangını gördüm. Ama şimdiye kadar böylesini hiç görmemiştim. Ayvalık'ın en güzel köşelerinden Şeytan Sofrası eteklerindeki ormanın bilinçli olarak yakıldığını zaten biliyoruz. Bunda hiç kimsenin şüphesi yok. Fakat sevgili dostlar, 3-5 saat öncesine kadar oradaydım. Öyle bir yakmışlar ki, hani bir soykırım vardır ya; adeta canlı nefes almayacakmış gibi yakmışlar. Bazı yerlerde orman yangınları sonrasında gittiği yerlerde bakardım; birazcık toprak bölümü kalırdı. Birkaç ot kalırdı. Ot kalmamasını bir yana bırakın, o güzeli alanlar bilim kurgu filmlerindeki arazilere dönmüş. Sanki yüzyıllardır su yada toprağın olmadığı ve yüzyıllarca su yada toprağın olamayacağı bir görüntü ile karşılaştım. Adeta her yer kül olmuş” dedi.



Haber spikerlerine imalı gönderme



TV ekranlarında haber sunan spikerlere de atıfta bulunan Haluk Levent, “Sunucuların ellerine tutuşturulan kağıdı okurken hiç mi vicdanları yok? O haberi okurken diyor ki; ‘Şeytan Sofrası eteklerinde çıkan orman yangınında 20 hektarlık alan tamamen yandı ama can kaybı olmadı.' Bunu kim söylüyor; spikerler söylüyor. O yanan ormanda yüzlerce sansar var mı? Yüzlerce kaplumbağa var mı? Binlerce tırtıl yok mu? Ha bir tane cahil çıkıp, ‘Ya tırtılı mı konuşuyon?' diyebilir. Ama tırtıl senin yaşamını sağlıyor. Binlerce canlı ölüyor orada. Ama televizyonlarda halen daha yaşanılan yangında ‘Can kaybı yaşanmadı' diyorlar. Söylesene be ablam; ‘Yüzlerce, binlerce can yok edildi. Cayır cayır yakıldı' desene. Bunu de ki; insanlar biraz düşünsünler. Biz bu ormanlar için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ben Orman Bakanımızla da görüştüm. Söz verdiler. Kolay değil, Haluk Levent'e söz veriyorlar. Sadece bana değil, beni takip eden binlerce, konserlerime gelen onbinlerce insana yani size söz veriyorlar. Ve medyanın önünde söz veriyorlar. Belki zaman zaman yapılan demeçlerde, söz verildiği halde tutulmuyor olabilir. Ama ben, bundan sonra bütün sözlerin kamuoyu baskısıyla tutulacağına en azından ormanlar konusunda eminim. Biz; Kasım ayında Ayvalık'ta fidan dikimine başlayacağız. Ayvalık bitecek, Torbalı mı, oraya da gideceğiz. Yangınlarla yok edilen her orman alanında fidan dikmeye gideceğiz. Başka çaremiz yok. Başka kurtuluşumuz yok.” diye konuştu.



Belediye Başkanı Gençer'den Levent'e plaket



Binlerce kişinin konuşmasının ardından ayakta alkışladığı Haluk Levent, birbirinden güzel şarkılarıyla hayranlarını coşturduğu konserde, yaşlı bir teyzenin yanına giderek, elini öptü ve onunla dans etti. Bir küçük çocuğu sırtına alan Levent, sahnede bu şekilde şarkı söyledi.



Şarkı aralarında seyircilerle esprili sohbetler yapmayı da ihmal etmeyen Haluk Levent konserin ardından Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer tarafından teşekkür plaketi ile ödüllendirildi. Kaynak : İHA