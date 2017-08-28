GAÜ'de kurumlar arası geçiş için son tarih 30 Ağustos

GAÜ Öğrenci Daire Başkanlığından yapılan açıklamada, 2017-2018 Güz Dönemi kurumlar arası geçiş başvurusunda bulunacak öğrenciler için GAÜ'nün uygulama esasları, başvuru şekli ve tarihi, gereken belgelerin üniversitenin web sitesi üzerinden paylaşıldığı belirtilerek, 30 Ağustos tarihinin bayram tatiline denk geldiği, ancak ilk müracaatın elektronik posta yolu ile yapılması gerektiği üzerinde duruldu.



GAÜ'ye kayıt hakkı kazanan tüm öğrencilere kontenjanlar dahilinde 7 yıl kesintisiz burs imkanı



Açıklamada; uygun görülen başvurulara, kontenjanlar çerçevesinde kesintisiz eğitim bursu sağlanacağı da bildirildi.



GAÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, kurumlar arası geçiş için başvuruda gerekli olan belgeler ile ilgili olarak şu hatırlatmada bulundu:



ÖSYM Belgesi, Transkript (Fotokopisi), ders içerikleri belgesi, lise diploması (Fotokopisi), disiplin suçu olmadığına dair belge, İngilizce hazırlık dönemi belgesi, kimlik kartı (Fotokopi) ve daha önce yatay geçiş yapmadığına dair belge.



Başvuruların bizzat, posta ya da e-mail yolu ile yapılacağı belirtilen açıklamada, ön başvurunun elektronik posta ile yapıldıktan sonra asıl belgelerin isteneceği de vurgulandı. Açıklamanın son bölümünde adayların aşağıdaki adresler üzerinden işlem yapabileceği de bildirildi.



Kaynak : İHA