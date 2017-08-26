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Telafer'in yüzde yetmişi geri alındı! Irak bayrağı asıldı

Telafer Kalesi örgütten alınarak Irak bayrağı asıldı.

Dünya / 26 Ağustos 2017 Cumartesi 12:09
Telafer'in yüzde yetmişi geri alındı! Irak bayrağı asıldı

Irak güçlerinin Musul'a bağlı Telafer ilçesini terör örgütü DEAŞ'tan kurtarma operasyonu kapsamında Telafer Kalesi'ni örgütten geri aldığı ve kaleye Irak bayrağı asıldığı bildirildi.

Telafer Operasyonları Komutanı Korgeneral Abdulemir Yarullah, yaptığı yazılı açıklamada, 'Terörle mücadele güçleri, Telafer Kalesi ve Talefer Ormanlığı'nı DEAŞ'tan geri aldı.' ifadesini kullandı.

Yarullah, Telafer Kalesi'ne Irak bayrağı asıldığını aktardı.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 20 Ağustos Pazar günü, Telafer'i DEAŞ'tan kurtarma operasyonunu başlattıklarını açıklamıştı.

Kaynak : AA

MusulTerör ÖrgütüIrakKurtarma Operasyonu


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