USD (Alış - Satış) : 3,44 - 3,45 EURO (Alış - Satış) : 4,14 - 4,15

FETÖ’nün Türkiye genelindeki para dağıtıcısı yakalandı

Amerika’dan gelen paraları FETÖ/PDY üyelerine dağıtan bir kişi yakalandı.

3. Sayfa / 25 Ağustos 2017 Cuma 11:13
FETÖ’nün Türkiye genelindeki para dağıtıcısı yakalandı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonun startını verdi.

M.S.'nin (60) Amerika'dan gelen paraları FETÖ/PDY'den gözaltına alınmış veya KHK'lar tarafından ihraç edilen şahıslara ve ailelerine verdiği tespit edildi. M.S'nin emekli devlet memuru olduğu, oğlunun FETÖ/PDY kapsamında tutuklandığı ve İzmir'de ikamet ettiği belirlendi. M.S'ye para gönderileceği bilgisine ulaşan ekipler operasyonu başlattı. M.S, İzmir'in Bergama ilçesinde bin 25 Amerikan dolarını bankadan çektiği sırada gözaltına alındı.

FİNANSAL KAYNAK KANADA İMAMINDAN

Öte yandan yapılan araştırmalarda, şüpheliye paraların Kanada imamı F.A. tarafından gönderildiği bilgisine ulaşıldı. Zanlıya ortalama her hafta 10 bin lira kadar para geldiği, bu parayı FETÖ/PDY üyelerinin ailelerine EFT, posta çeki gibi yollarla gönderdiği anlaşıldı.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN HABERLEŞMİŞ

Kimliğini açığa çıkartmamak için köpük partilerine katılan 60 yaşındaki M.S, Amerika ile irtibatı sosyal medya üzerinden kuruyordu. Buradan para verilecek ailelerle irtibata geçen M.S'nin moral artırmaya yönelik mesajlar da attığı tespit edildi. M.S, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kaynak : İHA

Sosyal MedyaDevlet Memuruİl Emniyet MüdürlüğüKanada


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AVRUPA’NIN BAŞ BELASI ALMANYA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

VAY UYANIK GAZETECİ VAY!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı