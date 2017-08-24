Hatay'da çatışma: 1 ölü, 5 yaralı

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çetenli Mahallesi girişinde, jandarma ekipleri, içerisinde göçmenlerin bulunduğu aracı şüphe üzerine durdurmak istedi. Ancak "dur" ihtarına uymayan araçtan ateş açıldı. Çıkan çatışmada araçtaki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.



Çatışma sonrası aracı bırakarak olay yerinden kaçan araç sürücüsü yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Kaynak : İHA