Beklenen buluşma gerçekleşti

6 aylık evli Zeynep Bektaş, yaklaşık bir ay önce evi terk eden kocasını bulmak için Beyaz TV'de ekranda gelen Lerzan'la Yalnız Değilsin programının kapısını çalmıştı. Günler sonra programa telefon bağlantısıyla katılan koca ise şiddet gördüğünü ve boşanma davası açacağını söylemişti.



Koca Ali Bektaş programın yeni bölümünde büyük bir sürprize imza atarak canlı yayına çıktı. İkili arasındaki gerginlik program boyunca devam ederken Ali Bektaş, 'Kurtulmak için boşanacağım' dedi.



