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Bahçeli'den gündeme ilişkin açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, düzenlediği basın toplantısında konuştu. Bahçeli'nin gündeminde Barzani yönetiminin referandumu ve CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun tutuklanacağı iddiaları vardı.

Siyaset / 24 Ağustos 2017 Perşembe 10:57
Bahçeli'den gündeme ilişkin açıklamalar

MHP Lideri Bahçeli, Genel Merkez binasında düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Kuzey Irak'ta, Barzani yönetiminin referandum hazırlığı içerisinde olduğunu hatırlatan Bahçeli, referandumun yapılmasına izin verilmemesi gerektiğinin altını çizdi. MHP Lideri, 'Bu referandum, Kürdistan provasıdır, Türkiye için gerekirse savaş sebebi sayılmalıdır' diye konuştu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun tutuklanacağı iddialarına değinen Bahçeli, 'Bu polemikler demokrasi hayatımıza zarar vermektedir. Sistematik bir kampanya tedavüldedir. CHP ise bundan siyasi çıkar sağlama hevesindedir. Ortada fol yok yumurta yokken Cumhurbaşkanı'nın anlık bir beyanından anormal sonuçlar üretmesi bize göre trajikomiktir.' ifadesini kullandı.
 
Koray Aydın'ın MHP'den istifası ve Meral Akşener'in kuracağı partiye katılması sorulan Bahçeli ''İstifa tek taraflı bir tercihtir tercihinden dolayı saygı duymak gerekir partimiz açısından da hayırlı olmuştur. 2019'daki Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili kimlik sunan birilerinin yerine geçmenin planın yapıyor demektir'' şeklinde konuştu.

 



Koray AydınKemal KılıçdaroğluMhp Genel BaşkanıDevlet Bahçeli


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