USD (Alış - Satış) : 3,54 - 3,55 EURO (Alış - Satış) : 3,98 - 3,99

Sıcak Haber : Başbakan Yıldırım konuşuyor (CANLI)!..

Dolar/TL güne yükselişle başladı

Dolar/TL, güne yükselişle başlayarak 3,53'ün üzerinde dengelendi.

Ekonomi / 09 Haziran 2017 Cuma 09:56
Dolar/TL güne yükselişle başladı

Dün diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrışan TL, dolar karşısında yüzde 0,77 değer kazanarak günü 3,5210'dan tamamladı. Dün akşam saatlerinde ABD'de eski FBI Direktörü James Comey'in Senato'da verdiği ifadenin ardından küresel piyasalarda doların diğer para birimleri karşısında toparlandığı görüldü.

Dolar/TL, bugüne sınırlı da olsa yükselişle başlayarak 3,53'ün üzerinde dengelendi. Saat 09.45 itibarıyla dolar/TL önceki kapanışa göre yüzde 0,25 artışla 3,5340 seviyelerinden alıcı bulurken, avro/TL yüzde 0,08 yükselişle 3,9570'den işlem görüyor.

Sterlin/TL ise erken genel seçim sonuçlarının hiçbir partinin tek başına hükümeti kuramayacağını göstermesinin ardından sert bir şekilde düşüşe geçti. Şu dakikalarda sterlin/TL yüzde 2,06 değer kaybederek 4,4670 ile yaklaşık 2,5 ayın en düşük seviyesine gerildi.

Analistler, bugün İngiltere'den gelecek haber ve açıklamaların yatırımcıların odak noktasında olacağını ifade ederek, teknik açıdan dolar/TL'de 3,5590 seviyesinin direnç, 3,5240 seviyesinin destek konumuna geldiğini ifade etti.

Kaynak : AA

Dolar KuruDolar ve EuroDolar


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ALMANYA’YA GÜLE GÜLE AMA...

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı