Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli Katar açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı'da AK Parti iftarında konuşma yaptı. Konuşmasında Katar krizine geniş bir yer ayıran Erdoğan 'Biz, aç ya da susuz Katar'daki kardeşlerimizin yanında olmak onlara yardım ettiğimizden dolayı rahatsız olanlar var kusura bakmayın biz Katar'a her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. ' diye konuştu.



Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:



Bizler bugüne kadar hep kararlı yürüdük ama planlı yürüdük. Bundan sonra da hem kararlı hem planlı yürüyeceğiz ve bizler bu planlamalarımızı başarılı bir şekilde yapacak belli bir sürede çalışan bir parti değil, tam aksine sürekli çalışan, devamlılık arz eden çalışmalarla inşallah İstanbul'umuzu 16 Nisan'da olduğu gibi değil, biz onun çok çok fevkinde bir netice ile buluşturmamız lazım. Çünkü bize 50'nin altında oranlar yakışmaz. İstanbul 50'nin çok çok üstünde oranlarla Türkiye'nin kaderini değiştirecek ilimizdir, buna inanıyorum.



Karşımızda kimler biraraya gelirse gelsin. Gelecekleri varsa görecekleri de var.



MÜBAREK RAMAZAN AYINI KALBİ KIRIK İDRAK EDİYORUZ



İnşallah bundan sonra da yeniliğin ve geleceğin partisi olmayı sürdüreceğiz. Bu ramazanı şerifi de Müslümanlar olarak insanlık olarak maalesef hüzünle ve teessürle yaşıyor kalbi kırık olarak idrak ediyoruz. Komşularımız başta olmak üzere Müslümanlar bir tas sıcak çorbaya hasret bir şekilde bu mukaddes ayı geçiriyorlar. Şimdi Yemen'de Afganistan'da Arakan'da Filistin'de Libya Somali'de kardeşlerimiz kimi zaman açlıkla kimi zaman terörle kimi zaman baskı şiddetle bu ramazanı yaşamaya çalışıyorlar. İftar sevincimizde sahur huzurumuz da kardeşlerimizin bu durumu karşısında buruklaşıyor.



Son günlerde körfez bölgesindeki kardeş ülkeler arasında yükselen tansiyon tüm Müslümanların Ramazan sevincine gölge düşürmüştür. İslam dünyasının bir çok sorunla sıkıntı ile boğuştuğu bir dönemde buna yenilerinin eklenmesi yanlıştır. Bölgemizin geleceğine yönelik kirli planların devreye alındığı bir dönemde enerjimizi boşa harcamak asla doğru değildir. Şu gerçeğin iyi bilinmesi gerekiyor. Buradan tüm körfezdeki kardeşlerime sesleniyorum. Liderler ve körfez halkı, sizlere sesleniyorum kardeş kavgasının kazananı olmaz.



Türkiye ne odu gidiyor mu darbe neticeye ulaştı mı bunu iyi takip edenleri nasıl paraların harcandığnıı çok iyi biliyoruz. Biz, aç ya da susuz Katar'daki kardeşlerimizin yanında olmak onlara yardım ettiğimizden dolayı rahatsız olanlar var kusura bakmayın biz Katar'a her türlü desteği vermeye devam edeceğiz.



SUUDİ ARABİSTAN BUNU YAPMALI



Ben başta Tillerson bir açıklama yaptı özellikle süreci hafifletmek gibi ambargoyu düşürmek gibi böyle bir açıklaması oldu ben diyorum ki bu tamamen kaldırılmalı kardeşler arasında bu olmamalı. Özelilkle Suudi yönetimine bir ricam var. Siz körfezin en büyüğü en güçlüsüsünüz. Siz düşmanlıkları değil özellikle siz orada kardeşliğin baştacı olmalısınız. Onları bir araya getirmelisiniz ve Suudi Arabistan'a da bu yakışır diyoruz. Biz bunu istiyoruz ki bu da bizim hakkımızdır. Suriye'de olanlar ortada Irak'ta olanlar ortada. Bunların yayılması ne fayda getiriyor.



Biz Katar'da kardeşlerimizi korumaya desteklemeye devam edeceğiz. Bizim güzel bir sözümüz var ya 'Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste'. Katar küçük bir ülke eğer bir yanlış yaparsanız şöyle yaparız ha. Öyle değil, ayeti kerime çok açık net ortada ne diyor Rabbimiz 'Biz nice az inanmış toplulukları inanmamış kalabalıkların üzerine galip kıldık' ortada bu var.



ÜLKEMİZ ADINA UTANÇ MESELESİDİR



Peygamber efendimizin buyurduğu gibi 'Birlikte rahmet ayrılıkta azap vardır'. Bilhassa içinden geçtiğimiz şu mübarek günlerde bu tavsiyelere kulak vermemiz gerekiyor. Biz krizi çözmek için tüm çabamızı seferber ederken birilerinin başka telden çaldığını görüyoruz Krizi fırsata çevirmeye çalışanlar arasında ana muhalefet lideri de var. Dünyayı batıdaki üç dört ülkeden sanan bu zat bölgedeki kriz hakkında kendince ahkam kesiyor. Kendi ülkesinden dahi bi haber bu şahsın 1,7 milyarlık İslam dünyasının kaderini ilgilendiren böylesine hassas bir konuda birilerinin ağzı ile konuşması ülkemiz adına utanç meselesidir.

