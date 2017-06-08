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Yaralanan CHP'li vekile Mimarlar Odası desteği

Ankara'da DHKP-C bağlantılı isimler için düzenlenen eylemde CHP'li vekile gaz fişeği isabet etti. Eylemde yaralanan CHP'li vekil Mimarlar Odası'na sığındı.

Güncel / 08 Haziran 2017 Perşembe 12:14
Yaralanan CHP'li vekile Mimarlar Odası desteği

CHP Adana Milletvekili İbrahim Özdiş, Ankara'da Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için düzenlenen eylemde polisle karşı karşıya geldi.

Çıkan arbedede; CHP'li vekilin sırtına gaz fişeği isabet etti. Hafif şekilde yaralanan Özdiş, soluğu Mimarlar Odası'nda aldı.

Eyleme de katılan Mimarlar Odası üyeleri, CHP'li İbrahim Özdiş'e ilk müdahaleyi yaptı. Ciddi bir durumu olmayan CHP'li vekil, eylemlere devam edeceklerini işaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın terör örgütü DHKP-C ile bağlantılı olduğunu açıklamıştı.

MilletvekiliChpMimarlar Odası


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