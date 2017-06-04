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Rakka operasyonu başladı

Başbakan Yıldırım, "2 Haziran'ı 3 Haziran'a bağlayan gece Rakka operasyonu başlatıldı." dedi.

Dünya / 04 Haziran 2017 Pazar 10:58
Rakka operasyonu başladı

Suriye'de Rakka'yı DAEŞ'ten kurtarmak için aylardır planlaması yapılan operasyon 2 Haziran gecesi başladı.

Açıklamayı Başbakan Binali Yıldırım yaptı.

Dün akşam iftarda medya temsilcileri ile bir araya gelen Başbakan, '2 Haziran'ı 3 Haziran'a bağlayan gece Rakka operasyonu başlatıldı.' dedi.

İşte Yıldırım'ın yaptığı açıklamalardan satır başları:

BEDELLİ ASKERLİK

Programımızda, hükümetin gündeminde 'bedelli'yle ilgili bir konu yok. Çünkü şu anda terörle amansız bir mücadele içindeyiz. Bütün yoğunluğumuzu, ağırlığımızı bu konuya vermiş durumdayız.

KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ

Kabine değişikliği konuşulmaz, bir gün bakarsınız değişmiş.

HELİKOPTERDE ENGEL TANIMA SİSTEMİ

Milli Savunma Bakanı'na 'Gerekirse doğrudan temin suretiyle bu işi hemen halledin' dedim. Bu tip acil alımlara güvenlik gerekçesiyle muafiyet uygulayacağız ve doğrudan temin cihetine giderek bunu alacaklar. Bu konuda gerekli talimatları verdik.

ZEYTİNLİK SAHALARLA İLGİLİ DÜZENLEME

Artık zeytinlik yapma imkanı yoksa orada, sanayinin ihtiyacı olan alanı kullanma imkanı veriliyor, belirli şartların sağlanması durumunda, kurulun uygun görmesi durumunda. Bunu 'Zeytin alanları imara açılıyor.' gibi bir takdim ediyorlar. Bu kesinlikle yanlış. Bir algı oluşturulmaya çalışılıyor, bu yanlış.

BaşbakanBinali YıldırımTerör OperasyonuDaeş


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