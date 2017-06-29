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Yine aynı provokasyon

Oğlunun da tutuklu olduğunu belirterek Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşünde halkı provoke eden kadının foyası çabuk ortaya çıktı. CHP’nin kadrolu elemanı olduğu belirlenen kadının, tutuklu oğlu da yok. Yaşanan bu skandal olay kendisini 'müftünün karısı' olarak tanıtan ancak CHP ilçe başkanının eşi olduğu ortaya çıkan Gül Taşlı Celal'i hatırlattı.

Güncel / 29 Haziran 2017 Perşembe 23:27
Yine aynı provokasyon
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul yürüyüşünde ortaya çıkan Şenay Günaydın, “Oğlum FETÖ'den tutuklu. Adalet istiyorum” diye kameralara açıklamalarda bulundu. Günaydın, darbecilere direnen 15 Temmuz kahramanlarına dil uzatma küstahlığını da gösterdi.

CHP'Lİ BELEDİYEDEN MAAŞ ALIYOR

Günaydın'ın foyası çok geçmeden ortaya çıktı. CHP Ataşehir İlçe Başkanlığı'nın örgütlenme ve örgüt yönetiminden sorumlu İlçe Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyesi olan Şenay Günaydın, aynı zamanda CHP'li Ataşehir Belediyesi'nde kadrolu olarak çalışıyor. Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne de çok sayıda belediye çalışanıyla birlikte gönderilmiş. Üstelik, FETÖ'den tutuklu olduğunu söylediği oğlu ise henüz lise çağında ve tutuklu değil.

‘DİNDAR KADIN' İMAJINA SOYUNDU

Başındaki başörtüyle “CHP'li dindar kadın” imajına soyunan Şenay Günaydın, İsra Suresi'nin 81. ayetini de tersten okudu. “Hak geldi batıl zail oldu” yerine, “Batıl gelecek, hak zail olacak” dedi. FETÖ'cülerin, 15 Temmuz'la ilgili yalan yanlış uydurmalarını da ardı ardına sıralayıp, “Kimseye merhametim yok. Bu millet sokağa dökülmekten anlıyor, herkes evlerinden çıksın” sözleriyle halkı isyana davet etti.

GEZİ DE AYNI PROVOKASYON VARDI

Yaşanan bu skandal olay kendisini 'müftünün karısı' olarak tanıtan ancak CHP ilçe başkanının eşi olduğu ortaya çıkan Gül Taşlı Celal'i hatırlattı.

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