Sözleşmeli öğretmen uygulaması sürecek mi ?

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, memleketi Sivas'ta sendika temsilciliklerini ziyaret etti.



HAK-İŞ Sivas Şubesi ziyareti sırasında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Bakan Yılmaz, sözleşmeli öğretmenlik uygulamasındaki mülakat sisteminin kaldırıldığı yönündeki haberlerin hatırlatılması üzerine, 'Sözleşmeli öğretmen alımında mülakatların kaldırılacağı yönünde bir açıklama yapmadım. Bakanlığımızda da hiç kimse yapmadı. Ama birileri kalksın diyor. Ama söyledikleri bizim görüşümüzü yansıtmıyor. Aksine Sağlık Bakanlığında da biliyorsunuz sözleşmeli sağlık personeli alımı başlatıldı.



BAŞBAKAN'IN TALİMATI VAR



Dolayısı ile de böyle bir şeyi kaldırmayı düşünmüyoruz. Aksine bunun daha objektif kriterler ile nasıl herkes ikna edilir şeklinde sayın Başbakanımızın talimatı var.

Sözleşmeli öğretmen uygulamamız devam edecektir. Üzerinde durduğumuz bu sözleşmeli uygulamasının daha objektif kriterler içerisinde mülakat yoluyla yapılmasının sağlanmasıdır' dedi.





Kaynak : İHA