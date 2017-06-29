İsmail Saymaz: Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adaylığına yürüyor

Gazeteci İsmail Saymaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Adalet yürüyüşü' adı altında tezgahladıkları büyük provokasyonu övdü. Saymaz, attığı tweette Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına yürüdüğünü söylerek güldürdü.



Saymaz, ilgi çekmeyen yürüyüşle ilgili, 'Kılıçdaroğlu İstanbul'a yürümüyor. Bence artık cumhurbaşkanı adaylığına yürüyor. CHP'nin şu an ondan daha güçlü adayı yok' ifadelerini kullandı.



İşte Saymaz'ın o tweeti:





Kaynak : Beyaz Gazete Özel