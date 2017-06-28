‘Fantezi yapacağız’ deyip eşini...

KKTC'de Girne Alsancak'ta meydana gelen olay şaşkınlık yarattı.



Evli ve bir çocuk annesi olan H.Ç., sevgilisini, kocasıyla birlikte cinsel ilişkiye girdiği sırada izlemesi için yatak odasına aldı. Kocasını ellerinden ve ayaklarından yatağa bağlayan, gözlerini de kapatan H.Ç., sevişmeye başladı.



Bu sırada fanteziyi izlemek için odaya giren Z.T., kıskançlık krizine girdi. Aniden öfkelenen Z.T. daha fazla dayanamayıp önce sevgilisi H.Ç.'yi yataktan attı, ardından da eli ayağı bağlı koca O.Ç.'yi darp etti.



Kavgayı ayırmaya çalışan H.Ç. de sevgilisinden dayak yedi. Olayın ardından Lapta Polis Karakolu'na gidip şikayetçi olan koca O.Ç., karısı ve sevgilisinden şikayetçi oldu. Şikayetin ardından polis tarafından gözaltına alınan Z.T. ve H.Ç., tutukluluk talebiyle dün Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Mahkeme, zanlıların 3 gün tutuklanmasına karar verdi.



5 kişi tutuklandı



Tutuklama sonrası salondan çıkarılan genç kadın ve sevgilisine ise mağdur kocanın yakınları saldırdı. Çıkan olaylar sonrası, Girne Ceza Davaları Yargıcı, mahkeme salonundan dışarıya çıkarak olaylara karışan herkesin tutuklanmasını emretti. Verilen emir sonrası 2'si erkek olmak üzere toplam 5 kişi tutuklandı.



Kaynak: Vatan (Çağdaş Ulus)