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ABD, PYD/ PKK'ya uzun dönemde silah sağlayacak

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Rakka'nın DEAŞ'ın elinden alınmasının ardından PYD/PKK'ya silah yardımına devam edeceklerini açıkladı.

Dünya / 27 Haziran 2017 Salı 20:21
ABD, PYD/ PKK'ya uzun dönemde silah sağlayacak

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis Almanya'ya yaptığı uçuş sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

SİLAH YARDIMI DEVAM EDECEK
Mattis yaptığı açıklamada; Rakka operasyonu sonrasında da Suriye'deki PYD/PKK'ya silah vermeyi sürdüreceklerini belirtti.

'GÖREVİN NEREDE VE NE ZAMAN OLACAĞINA BAĞLI'
Mattis, DEAŞ'ın yenilmesinden sonra verilen silahların geri alınması için Türkiye'ye güvence verilebileceğini ifade ederek, 'Duruma göre bakacağız. Ancak bu; bir sonraki göreve ve zamana bağlı.' diye konuştu.

MATTİS VE IŞIK BRÜKSEL'DE BULUŞACAK
ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ve Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın perşembe günü Brüksel'de bir araya gelerek bu konuları konuşması bekleniyor.



IŞIK'A MEKTUP YOLLAMIŞTI
Mattis daha önce Işık'a yolladığı mektupta; verilen silahların liste halinde her ay Türkiye'ye gönderileceğini belirtmiş ayrıca DEAŞ yenilirse kayıt altındaki silah ve teçhizatlar geri alınacağını ifade etmişti.

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