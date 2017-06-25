Mehmetçik 2 bin 522 metreden Türkiye ile bayramlaştı

Hakkari Yüksekova ilçesi Dağlıca 6. Sınır Hudut Tabur Komutanlığı'nda görev yapan Mehmetçik, Ramazan Bayramı'nda ailelerine mesaj gönderdi.



Mehmetçik, başta şehit ve gazi aileleri olmak üzere ailelerinin ve Türk milletinin Ramazan Bayramı'nı kutladı. Dağlıca 6. Sınır Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı 2 bin 522 metre rakımlı Oramar Üs Bölgesi Komutanı Üsteğmen Samet Aydın, 'Başta tüm şehit anne ve babalarının ve buradaki bütün askerlerin kıymetli ailelerinin ellerinden öpüyor, bu vesile ile bayramlarını kutluyorum. Milletimizin gözü arkada kalmasın. Biz burada görevimizin başındayız' dedi. Karakolda görev yapan erler ise şu mesajları gönderdi:.







Sözleşmeli Er Sedat Eliş: Sevgili ailem, görevim nedeniyle bu bayram yanınızda olamayacağım. Türk milletinin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Kardeşlerimin ve sözlümün de bayramını kutlarım.



Sözleşmeli Er Bilal Kalan: Babam Mehmet Kalan ve annem Gönül Kalan'ın ellerinden öpüyorum. Ayrıca kardeşlerimin ve nişanlımın da bayramını kutluyorum onları çok seviyorum..







Astsubay Ömer İsi: Büyüklerimin ellerinden küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Yüce Allah ülkemizi milletimizi ordumuzu emniyet güçlerimizi her türlü musibetlerden korusun.

Uzman Çavuş Semih Kevük: Başta şehit, gazi ve kendi ailem olmak üzere tüm evlat yolu gözleyip kokusuna hasret kalan fedakâr anne, baba, eşlerin ve geleceğimiz olan çocukların Ramazan Bayramı'nı hürmetle kutluyorum..







Uzman Çavuş Rıza Özçelik: Canım ailem sizleri çok seviyorum. Bayramınız kutlu olsun.Her şey vatan için.



Er Mustafa Sönmez: Bizi yetiştiren ailelerimizin, bizi gözeten komutanlarımızın, bizi hiç yalnız bırakmayan devletimizin ve asil milletimizin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Buradan aileme ve nişanlıma selamlar. Sizleri çok özledim, az kaldı, yakında yanınızdayım.. Kaynak : Takvim