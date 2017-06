Dertleri Coni değil Mehmetçik

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’ta ABD Başkanı Donald Trump’ı ağırladıktan sonra birleşerek Katar’ı kuşatma kararı alan Körfez ülkelerinin esas niyeti belli oldu. ‘Terörizmi desteklediği’ iddiasıyla Katar’a yaptırımlar uygulamaya başlayan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır, ABD değil Türk askerlerinden rahatsız oldu: 13 maddelik taleplerini Doha’ya ileten ablukacı ülkeler, Katar Emiri’nden Türk üssünü kapatmasını ve mehmetçiği çıkarmasını istedi.



RAYYAN’I KAPATIN



Türkiye’nin Katar’daki El Rayyan Askeri Üssü’nden rahatsız olan ablukacı Körfez ülkelerinin Doha’ya sunduğu talepler listesinin ikinci maddesinde, “Yakın zamanda kurulan Türkiye’nin askeri üssünü kapatın. Katar toprakları içinde Türkiye’yle askeri iş birliğine son verin” denildi. İşgali engelleyen ve Emir ailesi tarafından meşru görülen Türk askerlerinin Körfez’deki varlığından kaygı duyan Arap ülkeleri, Doha’daki ve kendi başkentlerindeki yabancı askerlere ses çıkartmıyor.



Tehdit listesini El Cezire sızdırdı



Doha yönetimine yönelik abluka uygulayan Körfez ülkelerinin yeni yaptırım listesini El Cezire’nin sızdırdığı öğrenildi. Konu hakkında açıklama yapan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Enver Gargaş, Körfez’in çelişkilerle dolu 13 maddelik listesi yerine El Cezire’yi suçladı. Katar merkezli kuruluşu sert bir dille eleştiren Gargaş, “Taleplerimizin sızdırılması, kardeşimizden görmeye alışkın olduğumuz şekilde çocukça bir hareketle arabuluculuk çabalarının başarısız olması için yapılmış bir girişim” ifadelerini kullandı.



Körfez yabancı asker dolu



Fransız ve İtalyan askerlerine ev sahipliği yapan BAE’de ABD’nin El Dafra Hava Üssü, Cebel Ali ve Fucairah Deniz Üssü bulunuyor. Riyad yönetimi topraklarında bulunan Bin 800 kişilik Pakistan askeri ile Pentagon’un 64.hava birliğine itiraz etmezken, Bahreyn’de de İngilizlerin Jufair Deniz Üssü ve ABD’nin İsa Hava Üssü yer alıyor. Katar’da yer alan Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı’na (CENTCOM) ait Udeyd Üssü’nde ise 10 bin ABD’li asker bulunuyor.



Terör çelişkisi giderilmedi



BAE, Suudi Arabistan, Bahreyn ve Mısır’ın Katar’a ilettiği yeni talepler listesinde, ‘terör desteği’ suçlamasının çelişkilerle dolu olarak sürdürüldüğü görüldü. Ablukacı ülkeler, Katar’ın bir yandan terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide’ye destek olurken diğer yandan da Lübnan Hizbullah’ı ve İran Devrim Muhafızları gibi gruplara yardım ettiğini öne sürdü.



KATAR’IN ANAHTARINI İSTEDİLER!



Körfez’in ablukacı dört ülkesinin Katar’dan taleplerinin yer aldığı listenin maddeleri şöyle:



1-İran’la diplomatik ilişkileri kes ve askeri iş birliğini sonlandır. İran Devrim Muhafızları üyelerini Katar’dan gönder.



2-Türkiye’nin Katar’daki askeri varlığını derhal iptal et. Katar toprağında Türkiye’yle askeri işbirliğini bitir.



3-Müslüman Kardeşler, DEAŞ, Tahrir El Şam, El Kaide ve Hizbullah gibi ‘terör örgütleriyle ilişkini bitir. Resmi olarak bu yapıları terörist ilan et.



4-Al Jazeera’yi ve bağlantılı istasyonlarını kapat.



5-Arabi21, Rassd, Al Arabiya, Al Jadeed ve Middle East Eye da dahil olmak üzere Katar fonlu olan medya kuruluşlarını kapat.



6-Körfez ülkeleri tarafından terörist olarak görülen kişiler, gruplar ve organizasyonlara her türlü yardımı kes.



7-Suudi Arabistan, BAE, Mısır ve Bahreyn tarafından aranan teröristleri teslim et. Mal varlıklarını dondur.



8-Başka ülkelerin içişlerine karışmayı kes. Suudi Arabistan, BAE, Mısır ve Bahreyn vatandaşlarına Katar vatandaşlığı verme. Vatandaşlığı bulunanların pasaportlarını iptal et.



9-Suudi Arabistan, BAE, Mısır ve Bahreyn’deki muhalif gruplarla tüm ilişkileri kes.



10-Katar’ın politikaları nedeniyle son yıllarda yaşanan can ve mal kayıpları için tazminat öde.



11-Askeri, politik, sosyal ve ekonomik olarak diğer Körfez ülkeleriyle 2014’te Suudi Arabistan’da belirlenen çizgiye gel. (Riyad Anlaşması)



12-Tüm talepler Katar’a ulaştıktan sonra 10 gün içerisinde kabul edilmezse, talep listesi geçersiz olacaktır. Bu döküman, Katar’ın talepleri kabul etmemesi durumunda ülkelerin ne yapacağını açıklamaz.



13-Taleplerin kabulünden sonra ilk yıl için aylık denetimlere razı ol. İkinci yılda her çeyrekte, takip eden 10 yılda ise yıllık denetimleri kabul et.