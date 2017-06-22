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Savaş mağduru kadınlara fuhuş yaptıran kadın tutuklandı

Adana’da Suriye’deki iç savaştan kaçarak Adana’ya gelen 10 kadına evinde fuhuş yaptırdığı iddiasıyla tutuklanan kadın, 'Neden fuhuş yaptırıyorsunuz' sorusuna 'Zevkten yapıyorum' diyerek tepki gösterdi.

3. Sayfa / 22 Haziran 2017 Perşembe 12:05
Savaş mağduru kadınlara fuhuş yaptıran kadın tutuklandı
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Edinilen bilgiye göre, olay, Seyhan ilçesi, Denizli Mahallesinde meydana geldi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri Ayfer K. (42) isimli bir kadının evinde fuhuş yaptırdığı bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi doğrultusunda adresi takibe başladı.

Yapılan takipte kadının Suriye'de süren iç savaştan kaçarak Adana'ya gelen yaklaşık 10 kadına evinde fuhuş yaptırdığı bilgisine ulaştı. Polis bunun üzerine harekete geçerek müşteri kılığına girip adrese gitti.



Ayfer K. parayı aldıktan sonra polis, kimliğini çıkartıp kadına gösterdi. Bunun üzerine Ayfen K. suçlamaları inkar etti. Polis Ayfer K. evdeki diğer kadını emniyete getirdi. Suriyeli kadın A.Y.'nin ifadesinde, savaştan kaçıp geldiğini karnını doyurmak ve çocuklara bakmak için fuhuş yapmaya mecbur kaldığını söylediği öğrenildi. A.Y. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Zanlı Ayfer K. ise ifadesinde kendisinin sadece yer parası aldığını kadına müşteri ayarlamadığını, müşterileri Suriyeli kadının kendisi bulduğunu söylediği öğrenildi.

Zanlı ifadesinin ardından önce sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine götürüldü. Burada sağlık kontrolünden geçen kadın, 'Neden fuhuş yaptırıyorsunuz' sorusuna 'Zevkten yapıyorum' diyerek tepki gösterdi. Adliyeye sevk edilen Ayfer K, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Kaynak : İHA

Fuhuş OperasyonuAdana Emniyet Müdürlüğü


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