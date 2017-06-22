Çeyrek altın ve altın fiyatları 22.06.2017

Dün, dolar/TL'deki dalgalı seyre paralel 140,8-142,2 lira arasında işlem gören altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,16 azalışla 141,4 liradan tamamladı.



Altının gram fiyatı bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 11.25 itibarıyla yüzde 0,10 artışla 141,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 233, Cumhuriyet altını da 950 liradan alıcı buluyor.



AA Finans Analisti İslam Memiş, dolar endeksinde ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yaşanan toparlanma isteğinin altın fiyatlarının sakin bir izlemesine neden olduğunu kaydetti.



Memiş, ABD ile Rusya arasında yaşanan gerginliğin ve jeopolitik risklerin yatırımcılar tarafından şimdilik fiyatlanmadığına dikkati çekerek, küresel piyasalarda ve yurt içi piyasalarda iyimserliğin devam ettiğini söyledi.



Dün 3,5489 liraya kadar yükselen dolar/TL'nin, altının gram fiyatının 142,2 lira seviyesini test etmesine neden olduğunu belirten Memiş, teknik açıdan altının gram fiyatında 140,7 liranın destek, 142,2 liranın ise direnç konumuna geldiğini ifade etti.



Kaynak : AA