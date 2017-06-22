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Askerlerin neden zehirlendiği ortaya çıktı

Sağlık Bakanlığınca, Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'ndaki gıda zehirlenmesi şüphesiyle ilgili ön incelemenin tamamlandığı, klinik bulgular, hastalardan alınan örnekler ve epidemiyolojik analiz sonuçlarına göre olayın bir besin zehirlenmesi olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Güncel / 22 Haziran 2017 Perşembe 13:36
Askerlerin neden zehirlendiği ortaya çıktı

Sağlık Bakanlığınca, Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'ndaki gıda zehirlenmesi şüphesiyle ilgili ön incelemenin tamamlandığı, klinik bulgular, hastalardan alınan örnekler ve epidemiyolojik analiz sonuçlarına göre olayın bir besin zehirlenmesi olduğunun tespit edildiği bildirildi.

'PİŞİRİLME SÜRECİNDEKİ HAZIRLIK AŞAMASINDAN KAYNAKLANDI'​

Kamera kayıtlarından da elde edilen veriler ışığında yapılan değerlendirmede, olayın besinlerin pişirilme sürecindeki hazırlık aşamasından kaynaklandığı belirlenmiştir.'

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