FETÖ medya yapılanması davasında Şükrü Tuğrul Özşengül'ün ifadesi

İstanbul 26'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Mehmet Altan, Nazlı Ilıcak, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve Şükrü Tuğrul Özşengül katıldı.



Tutuklu sanık Ahmet Altan'a cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanıldı. Salonda tutuksuz sanık Tibet Murat Sanlıman ile sanık avukatları ve yakınları da hazır bulundu.



'SAMANYOLU ÇAĞIRDI'

Sanık Şükrü Tuğrul Özşengül savunmasında Polis akademisinde 2014 yılında öğretim görevlisi olduğunu belirterek, 'Daha çok terör konusunda uzmanlıklarım vardır. 2005 yılından beri Türkiye'de yayın yapan ulusal televizyonlarında çıkıp konuşmuş insanım. Televizyon programı yapmak istiyordum, birkaç yayın organıyla görüştüm Samanyolu haber görüşelim diye çağırdı, gittim. İçinde mizah olan, şiir ve edebiyat konuşulan eğlence programı olacaktı kabul ettiler. 13 bölüm yayınlandı Samanyolu haberde. Programa birçok edebiyatçı sanatçı katılmıştır, program sohbet havası içinde gecen bir programdı. Hidayet Karaca'nın tutuklanması söz konusu oldu. Birkaç kez yayın kesilip Çağlayan'a bağlanıldı. Fakat ben programı daha ciddi boyuta taşınmakta ısrar ettim. 2 buçuk sene sonra yayın politikaları uymadığı için sonlandırdık' dedi.



'ÇİĞ KÖFTE TOPLANTISIYDI'

Fuat Avni hesabını kullandığı öne sürülen Said Sefa'ya bilgi sağlamadığını ve 2015 yılında tanıştığını söyleyen Özşengül, 'Ben 51 yaşındayım. Hiçbir zaman yasa dışı örgütlerin sivil kalkışmasını desteklemedim bununla ilgili hep konuştum hatta bu yüzden sosyal medya üzerinden çok hakaretlere uğradım. Said Sefa Twitter üzerinden bana bir gün mesaj gönderdi ve çiğ köfte yemeye davet etti. Gittim, çiğ köfte yapılırken fotoğraflar çekildi ve sosyal medyada paylaşıldı. O bir çiğ köfte toplantısıydı, hepsi o kadar' dedi.



'FUAT AVNİ'Yİ TEKİP ETMEDİM'

Said Sefa'yla 7-8 defa görüştüğünü kaydeden Özşengül, 'Hiçbir zaman ben onun Fuat Avni olduğunu kendi ağzından duymadım. İnternet siteleri üzerinden gördüm. Çok şaşırdım. Ben Fuat Avni'yi hiç takip etmedim kimin yazdığı belli olmayan bir siteyi takip etmedim. Ben nereden ne bilgi alacağım ki Fuat Avni'ye vereceğim. Çok küçük bir çevrem var' şeklinde konuştu.



15 Temmuz gecesi Samanyolu haberde yayınlanan bir programda olduğunu söyleyen Özşengül, 'Boğaz köprüsüne askerlerin çıktığını öğrenince, annemin ölüm haberini almış kadar üzüldüm. Beynime kan fışkırdı' dedi.



Özşengül savunmasında 12 Eylül darbesini yaşadığını ve babasının polis memuru olduğunu belirterek, '12 Eylül darbesini yaşadım. İşkenceleri görmüştüm. Benim babam işkenceci bir polisti maalesef. Ama normalde şeker gibi bir insandı, çok severdim. Ama o sorgu odasına girdiği zaman bambaşka bir insan oluyordu, bir canavar oluyordu. Ben insanlara elektrik verildiğini, Filistin askısı yapıldığını gördüm. Elektrik verilen insanın çıkardığı sesi size tarif edemem. Onlara nasıl sopa atıldığını biliyordum. Babamla bir kaç kez tartıştım, 'niye yapıyorsun' dedim. Bana, 'oğlum görevim' diyordu' şeklinde konuştu.



Duruşmaya ara verildi.



Kaynak : İHA