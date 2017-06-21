15 yaşındaki çocuk Boğaz'da kayboldu!

ÜSKÜDAR Kandilli sahilde denize giren 5 arkadaştan birisi akıntıya kapılarak gözlerden kayboldu. Deniz polisi ve dalgıçların arama çalışmaları sürüyor.



Olay, Üsküdar Kandilli Sahilde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 5 arkadaş akşam saatlerinde sahile gelerek denize girdiler. Bir süre yüzen gruptan 15 yaşındaki Muhammet Hasan Demir ve bir arkadaşı akıntıya kapıldı. Çevredekilerin yardımıyla bir kişi kurtarılırken Demir, gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Denizde kaybolan Demir'in arkadaşları ifade vermek için emniyete götürüldü.



ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR



Deniz polisi, sahil güvenlik ekipleri ve dalgıçlar kaybolan kişiyi bulmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalarda kaybolan gence ulaşılamazken ekiplerin çalışmaları devam ediyor.



Olay anında sahilde bulunan bir kişi, akıntıya kapılan gençleri kurtarmak için elbiseleri ile denize atladığını ancak kaybolan kişiyi kurtaramadığını söyledi.