Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz ile Erzincan, Ardahan ve Erzurum’un kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul’un Anadolu yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Düzce çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli, İstanbul’un Avrupa yakası, Bilecik, Bursa, Kırklareli’nin kıyı ilçeleri, İç Anadolu’nun kuzeyi ve batısı (Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Çankırı ve Yozgat ile Konya’nın batı çevreleri) Batı ve Orta Karadeniz ile Afyonkarahisar, Kütahya, Burdur, Antalya’nın kuzeyi ve Isparta çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları kuzey, iç ve batı bölgelerde 4 ila 10 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Akdeniz ve Doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anında ve Marmara’nın batısı ile Ege kıyılarında kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esecek.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 21



İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların Anadolu yakasında çok kuvvetli ve şiddetli, Avrupa yakasında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 22



İzmir: Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı 25



Bursa: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 21



Adana: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30



Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.) 27



Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 21



Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21



Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olarak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 24



Diyarbakır: Parçalı bulutlu 35 Kaynak : İHA