Antalya'da bir devlet okulunda Fen Bilgisi öğretmeni Ömer Ali G. ile özel ders verdiği kız öğrenci 14 yaşındaki G.S.Ş., geçen yaz gittikleri alışveriş merkezinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalandı.



Öğrenci hakkında yaşı küçük olduğu için Çocuk Mahkemesi'nde dava açıldı. Antalya 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan öğretmen Ömer Ali G.'ye 7 yıl hapis cezası verildi. Öğrencinin hırsızlık suçundan Çocuk Mahkemesi'nde yargılanmasına devam ediliyor.



CİNSEL İSTİSMAR SUÇLAMASI

G.S.Ş.'nin eşinden boşanan annesi Sanem Y., bu yargılama devam ederken, öğretmen Ömer Ali G.'nin kızına 'cinsel istismarda' bulunduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. Öğretmen Ömer Ali G. hakkında bu kez 'cinsel istismar' suçlamasıyla Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde 8 yıl hapis istemiyle dava açıldı.







ANNE CİNAYET SUÇLAMASIYLA TUTUKLANDI



Bu süreçte Ömer Ali G. ile Sanem Y. hakkında, geçen yaz öldürülen işadamı Erdoğan Veziroğlu cinayetiyle ilgili Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde üçüncü bir dava açıldı. Sanem Y. de 9 sanıklı bu dava kapsamında tutuklandı. Cinayet davası sürerken, tutuklu öğretmen Ömer Ali G., 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'cinsel taciz' davası duruşmasına getirildi.



Ömer Ali G. savunmasında, 'Ben G.S.Ş.'ye özel ders veriyordum. Bir süre sonra annesi Sanem Y.'ye ilgi duymaya başladım. Evlenme teklifinde bulundum, 'İleride evleniriz' gibi sözlerle teklifimi geçiştirdi. Bir süre sonra Sanem Y. maddi zorluk çekmeye başladı. Evinin kirasını bile ödedim. Maddi yardımda da bulundum. Daha sonra Sanem Y. kızıyla beni hırsızlığa yönlendirdi. G.S.Ş. ile birlikte hırsızlık yaptım' dedi.



Hırsızlık için gittikleri alışveriş merkezinde ve otobüste G.S.Ş.'yi taciz ettiğine ilişkin iddianın doğru olmadığını, bacaklarına dokunmadığını söyleyen Ömer Ali G., 'Ben Sanem Y.'nin kızına cinsel saldırıda bulunmadım. Sanem Y., benim de sanıklarından olduğum bir cinayet davasından tutuklu yargılanıyor. Sanem Y.'nin kızının bundan dolayı psikolojisi bozulmuş olabilir' diyerek hakkında beraat kararı verilmesini istedi.







KIZIN ANNESİ ŞİKAYETÇİ



Cinayet davasından tutuklu bulunduğu cezaevinden duruşma için getirilen Sanem Y. ise sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi. Ömer Ali G.'nin 1 ay kadar kızına ders verdiğini anlatan Sanem Y., Sanık bana maddi yardımda bulunmadı. Ayrıca hırsızlık yapması için kimseyi azmettirmedim. Kızımı ve kendisini hırsızlığa yönlendirdiğime ilişkin iddiası doğru değildir' dedi.



Taciz olayının kızının intihar teşebbüsünde bulunması üzerine ortaya çıktığını anlatan Sanem Y., Sanığın kızıma tacizini görmedim. Kızım bir gün bir avuç hap içmiş. İntihara teşebbüs etmiş. Bir keresinde de bileklerini kesti. Buna ilişkin Hastane kayıtları mevcut. Kendisini sıkıştırdığımda bana sanığın taciz ettiğini söyledi. Nerede olduğunu sorunca, 'Hırsızlık yaptığı mağazada soyunma kabini içinde oramı burama elledi' dedi. Kızım şu an boşandığım eşimin yanında yaşamaktadır' diye konuştu. Mahkeme, Ömer Ali G.'nin hem mahkum olduğu Asliye Ceza Mahkemesi'nde karara bağlanan hırsızlık davasının, hem de işadamı cinayetiyle ilgili dosyanın istenmesine karar verip duruşmayı erteledi.



İŞADAMI CİNAYETİ



Antalya'da geçen yıl 23 Mayıs'ta, Varsak'taki ormanlık alanda bulunan su kuyusunda bir erkek cesedi bulundu. Cesedin, nalburiye işiyle uğraşan işadamı Erdoğan Veziroğlu'na ait olduğu belirlendi. 14 Mayıs günü işlendiği belirlenen cinayetle ilgili Medine K., Sanem Y., Bünyamin E. ve Mehmet A. ile cesedi taşıdığı öne sürülen Fen Bilgisi öğretmeni Ömer Ali G. tutuklandı. 5'i tutuklu 9 sanık hakkında Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava devam ediyor.









Kaynak : DHA