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Hakkari'de İHA ile tespit edilen 5 terörist etkisiz hale getirildi

Çukurca ilçesi Güven Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda insansız hava aracıyla tespit edilen PKK'lı 5 terörist daha etkisiz hale getirildi. Bölgede 3 günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 16 oldu.

Güncel / 19 Haziran 2017 Pazartesi 09:42
Hakkari'de İHA ile tespit edilen 5 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde devam eden operasyonda 5 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Güven Dağı bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik 3 gündür sürdürülen ve 11 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, insansız hava aracı 5 teröristi daha tespit etti.

Teröristler, düzenlenen hava harekatı sonucu etkisiz hale getirildi.

Bölgede yürütülen operasyonda 3 günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 16 oldu.

Kaynak : AA

İnsansız Hava AracıHava Harekatı


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