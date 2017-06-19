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Binnaz Toprak: CHP'nin suçu büyük

CHP eski milletvekili Binnaz Toprak, milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması için CHP'nin oy kullandığını hatırlatarak ' CHP'nin suçu büyük ' dedi.

Televizyon / 19 Haziran 2017 Pazartesi 21:15
Binnaz Toprak: CHP'nin suçu büyük
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CHP eski milletvekili Binnaz Toprak, Habertürk ekranlarında canlı yayın konuğu oldu. Toprak'ın gündeminde Berberoğlu'nun tutuklanması vardı.  Toprak, milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması için CHP'nin oy kullandığını hatırlatarak ' CHP'nin suçu büyük ' dedi.

Dokunulmazlıkların kaldırılması gündemdeyken 24. dönem milletvekilleri olarak bir bildiri hazırladıklarını belirten Toprak 'Bunun yanlış olduğunu ve yapılmaması gerektiğini söyledik. (Bildiriyi) Genel Başkan'a da yolladık. Bir kaç kişi hariç 24. dönem milletvekillerinin çoğu imzaladı bunu. Yanlıştı. O yanlışa neden de Kılıdçaroğlu'nun en başından beri dokunulmazlıklar kürsü dokunulmazlığı ile sınırlı olsun, diğer meselelerde dokunulmazlıklar kaldırılsın ısrarıydı. Galiba yapma nedenleri tutarlı olmak içindi ama yanlıştı' dedi. 


Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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Eski MilletvekiliBinnaz Toprak


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