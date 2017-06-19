Antalya'da CHP'liler çocukları siyasete alet etti.

MİT tırları davasında 25 yıl hapse mahkûm edilen CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu için CHP tarafından başlatılan 'Adalet Yürüyüşü'ne destekler devam ediyor. CHP Antalya İl Başkanlığının organize ettiği “Adalet Yürüyüşü''ne Muratpaşa, Konyaaltı ve Kepez İlçe Başkanlıklarından destek geldi. İlçe başkanlıkları önünde toplanan ve ellerinde sadece ‘Adalet' yazılı döviz bulunan CHP'liler, Üçgen Mahallesindeki CHP İl Başkanlığına kadar yürüdü.



CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem, her gün 2 saat, 21:00-23:00 arası bütün ilçelerde eş zamanlı demokrasi nöbeti tutulacağı kaydetti.



Demokrasi nöbetinin büyük bir olasılıkla Aydın Kanza Parkı'nda tutulacağını dile getiren Erdem, “İlçelerden başlayan adalet yürüyüşünün hemen ardından Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na Antalya'da ara ara eşlik edeceğiz” dedi.



Adaletin yok edildiği bir süreçten geçtiklerini iddia eden Erdem, “Yargının tam anlamıyla iktidarın güdümüne girdiği, temel insan hak ve özgürlüklerini güvence altında olmadığı, çevremizin, tarım arazilerimizin, parklarımızın, zeytinlerimizin rant uğruna yağmalandığı, demokrasi ve hukuk devletinin askıya alındığı bir süreci yaşıyoruz. Bu süreçte biz herkes için adalet diyoruz. Adil yargılanmayı bekleyen her fert için adalet diyoruz. Sadece adalet istiyoruz. Demokrasiden, barıştan, kardeşlikten, bağımsız ve tarafsız yargıdan özgürlükten ve adaletten yana olan tüm yurttaşlarımızı bu mücadeleye davet ediyoruz” dedi.



Konuşmaların ardından üzerinde adalet notu bulunan yüzlerce balon gökyüzüne bırakıldı.



Yürüyüşe, CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Ümit Uysal, ilçe başkanları, parti yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.







ÇOCUKLARI BİLE ALET ETTİLER



Basın açıklamasında CHP'nin çocukları siyasete alet ettiği istismar dolu sahneler yaşandı. Küçük bir kız çocuğuna 'Örgütlü bir halka hiç bir kuvvet direnemez' sloganı attırıldı.



Kaynak : İHA