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Yeni Şafak Yazarı Yusuf Kaplan felç geçirdi

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, gece saatlerinde Twitter adresinden yaptığı bir paylaşımla felç geçirdiğini duyurdu.

Medya / 18 Haziran 2017 Pazar 13:43
Yeni Şafak Yazarı Yusuf Kaplan felç geçirdi

Yusuf Kaplan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Küçük bir felç geçiriyorum. Koşuyolu Medipole gidiyoruz. Dua ederseniz sevinirim. Teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

HASAN KAÇAN’A TEŞEKKÜR ETTİ

Felç geçirdikten sonra acil bir şekilde hastaneye kaldırılan Yusuf Kaplan, sabah saatlerinden durumunun iyi olduğu bir paylaşımda bulundu. Kaplan sabah gönderdiği paylaşımda ise Hasan Kaçan’a teşekkür etti ve “Durumum iyi hamdolsun. Dualarınız için kalbî teşekkürler. @hetenketenabi hastaneye yetiştirdi. Dost nedir gösterdi” ifadelerini kullandı.

TwitterHamdolsunYusuf Kaplan


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