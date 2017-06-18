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Meteoroloji'den sağanak uyarısı

İç Anadolu ile Ege'nin iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yaşam / 18 Haziran 2017 Pazar 13:09
Meteoroloji'den sağanak uyarısı

İç Anadolu ile Ege'nin iç kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İç Anadolu ve Ege kesimlerinde görülecek yağışların Isparta, Burdur'un doğusu, Afyonkarahisar, Kütahya, Ankara'nın kuzey ve batısı, Çankırı, Çorum, Sinop, Kastamonu ve Eskişehir'de kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, meydana gelebilecek su baskını, ani sel, ulaşımda aksama, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi. Kaynak : AA

AfyonkarahisarRüzgara KarşıSu BaskınıEskişehir


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