Adalet Yürüyüşü’nde kalp krizi geçirdi

DHA'nın geçtiği habere göre ise; CHP'nin 'Adalet Yürüyüşü'ne katılan bir partili kalp krizi geçirdi. Kahramankazan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan partiliye doktorlar müdahale ediyor.



İHA'nın geçtiği habere göre ise; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adalet Yürüyüşü'ne katılan Hasan Tatlı isimli 65 yaşındaki bir partili, fenalaşarak yere düşüp kafasını vurdu. Yürüyüşü takip eden ambulansla hastaneye kaldırılan Hasan Tatlı'nın durumunun ciddi olduğu öğrenildi.



Olayla ilgili olarak ilk gelen bilgilerde, CHP'nin yürüyüşüne katılan bir partilinin fenalaşarak hayatını kaybettiği iddia edilmişti.