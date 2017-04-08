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Meral Akşener'den 'Evet' diyenlere ağır hakaret

Muhalif MHP'liler "referandum için hayır" çağrıları yapmaya devam ediyor. Son olarak "Bozkoyun" açıklaması geldi..

Siyaset / 8 Nisan 2017 Cumartesi 17:11
Meral Akşener'den 'Evet' diyenlere ağır hakaret

FETÖ'nün desteklediği ve Bahçeli'ye karşı muhalif tutum sergileyen Akşener, Atilla Kaya, Ümit Özdağ gibi isimlerin bulunduğu bazı kişiler gezilerine devam ediyor.

Ekip, Muş, Bitlis, Tatvan ve Ahlat'ta yaptığı çalışmaların dönüşünde İstanbul'da gazetecilerle buluştu ve şu açıklamaları yaptı:

'BİZ BOZKOYUN DEĞİLİZ'

'Bizim sembolümüzde Bozkoyun yoktur Bozkurt vardır. Bize Başbuğ'umuz ‘bozkoyunlarımız' diye değil ‘bozkurtlarımız' diye hitap ederdi. Bizler bu zillete katlanamadığımız için hayır diyoruz.

'BOZKURTLAR BOZKOYUN OLMAYACAK'

Ülkeye giydirilmek istenen deli gömleğine, despotik dayatmaya karşı hayır denilmelidir. 'Liderlere itaat şerefimizdir' sloganı Nazi Almanyası'ndan devşirilen yabancı tutum ve tavırdır. Kültür ve tarihimizde lidere kayıtsız şartsız itaat yoktur. Bozkurtlar bozkoyun olmayacak.'
Kaynak : Haber7

Atilla KayaMeral AkşenerÜmit ÖzdağMhpReferandum


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