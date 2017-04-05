Yeni iPhone rekor fiyattan satışa sunulacak

Apple 10. Yıla özel bir cihaz hazırlığı içindeyken kullanıcıları, çıkacak telefonun en çok fiyatını merak ediyor. Dolayısı ile geçtiğimiz hafta tanıtımı gerçekleştirilen Galaxy S8'in de rekor fiyata piyasaya sürülmesi, iPhone kullanıcılarını bir hayli tedirgin etti.



1000 dolardan piyasaya çıkması beklenen cihazın fiyatı sızmaya başladı. UBS analisti Steven Milunovich'ın aktardığı bilgiye göre OLED ekranlı ve 64 GB dahili hafızaya sahip iPhone'un Amerika'da 850 veya 900 dolardan satışa sunulması bekleniyor. Ayrıca yapılan tahmine göre yeni cihazın 256 GB'lık modelinin ise 950-1.000 dolar fiyat etiketi ile görücüye çıkması bekleniyor.



Apple'ın 10. Yıla özel bu cihazı iPhone 7s ve iPhone 7s Plus ile birlikte tanıtması bekleniyor. İfade edilen bilgilere göre tanıtılacak 7s ve7s Plus ise, 649 ila 749 dolar arasında bir fiyat etiketi ile kullanıcılarına sunulacağı söyleniyor.



Apple'ın iPhone X olarak tanıtması beklenen 10. Yıl telefonu, 5,8 inçlik OLED ekran, A11 işlemci ve 3 GB RAM ile birlikte gelmesi bekleniyor. Ayrıca home butonunun ekrana entegre edileceği de kuvvetle ihtimal görülüyor. Şarj konusunda kullanıcılarının yıllardır dört gözle beklediği kablosuz şarj özelliğini de bu sefer donanıma ekleyeceği söylentiler arasında yer alıyor.



Son olarak standart seriyi devam ettiren iPhone 7s ve iPhone 7s Plus'ta OLED ekran yerine IPS LCD panelin yer alacağı ifade ediliyor. Yani iPhone kullanıcılarına OLED ekran, biraz daha tuzluya mal olacak.