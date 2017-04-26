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Ünlü oyuncu efsaneleri oynayacak

Gönül Nagiyeva, 1950’li yılların efsane kadın sanatçılarını canlandıracak.

Kültür-Sanat / 26 Nisan 2017 Çarşamba 11:38
Ünlü oyuncu efsaneleri oynayacak

Güzel oyuncu Gönül Nagiyeva'nin özel olarak hazırlanan birebir kostüm, takı ve makyajlarla 1950'li yıllarda dünyanın en çok tanıdığı ve konuştuğu sinema oyuncuları Ava Gardner, Sophia Loren, Greta Gabro, Audrey Hepburn ile Yunan şarkıcı Maria Callas'ı canlandırmak için stüdyoya gireceği açıklandı. Fotoğrafların ve kısa filmin önümüzdeki günlerde medya ile paylaşılacağı belirtildi.

“Karakterlerin o an hissettikleri duyguları hissedip onu yansıtmayı hedefliyorum”

Dünya yıldızlarını canlandırma nedenini anlatan Nagiyeva, “Öncelikle bu kadınları canlandırmak büyük bir sorumluluk. Çünkü hedefimiz kopyalamak değil gerçekte ortak noktaları bulup kendi tarzımızda sunmak. Fotoğraf olsa bile canlandıracağım karakterlerin hem iç hem de dış dünyalarını fark etmek ve o anda hangi duyguları yaşıyorlarsa doğru bir şekilde hissedip onu dışarıya çıkartmayı hedefliyorum. Bu projenin benim için önemi, insanların ‘evet benziyor' dememesi aksine ‘güzel canlandırmış' demesidir” dedi.

“SOPHİA LOREN'LE MOSKOVA'DA GÖRÜŞTÜM”

1950'li yılların İtalyan Hollywod yıldızı Sophia Loren'le Moskova'da görüştüğünü söyleyen Nagiyeva,“Sophia Loren ile dört yıl önce Moskova'da görüşmüştük.Enerjisine hayran kaldım. Maalesef diğerleriyle tanışma şansım olmadı, uzun süre önce vefat ettiler. Ama onların biyografilerini ve çalışmalarını inceleyip bu projeyi gerçekleştirmeye cesaret ettim” diye konuştu.

Projenin geri planında geniş bir ekibin çalıştığını dile getiren Nagiyeva, fotoğrafçısından kostümcüsüne, kuaföründen makyözüne herkese teşekkür ettiğini aktardı.

Kaynak : İHA

Sophia LorenAva GardnerAudrey Hepburn


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