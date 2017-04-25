Sincar Türkiye için neden önemli

TSK, Irak'ın kuzeyindeki Sincar Dağı ile Suriye'nin kuzeydoğusundaki Karaçok Dağı bölgelerine hava harekatı düzenledi. Saat 02.00'de düzenlenen hava harekatında belirlenen terörist hedefler tam isabetle vuruldu. Türkiye'nin son günlerde en çok üzerinde durduğu konu PKK'nın Sincar'da ikinci bir Kandil oluşturma isteği. Peki Sincar Türkiye için neden bu kadar önemli?



DEAŞ'TAN SONRA BÖLGEYE PKK YERLEŞTİ



Irak'ın Kuzey bölgesinde kalan Sincar, Türkiye'ye Kandil dağlarından bile daha yakın. Hatırlanacağı üzere Sincar ilk olarak 2014 yılında DEAŞ'ın bölgedeki Ezidi halka yaptığı zulümlerle gündeme gelmişti. Gelişen süreçte DEAŞ'ın bölgeden uzaklaştırılmasıyla PKK, bu bölgede etkinliğini arttırmaya başladı.



BARZANİ, PKK'DAN RAHATSIZ



Kuzey Irak'taki bir diğer güç peşmerge. Mesud Barzani de PKK'nın Sincar'daki varlığından rahatsız. Barzani bugüne kadar çok defa PKK'yı Sincar'dan çıkması konusunda uyarmış hatta bölge boşaltılmazsa müdahale edeceklerini söylemişti.







ÇAVUŞOĞLU, 'GEREKİRSE MÜDAHALE EDERİZ' DEMİŞTİ



Türkiye de Sincar'ı yakından takip ediyor. Barzani'nin benzer söylemlerinin geldiği günlerde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çok net ifadelerle şunları söylemişti:

'Sincar'ı ikinci Kandil yapmaya çalışıyorlar, gerekirse müdahale ederiz.'



PKK İÇİN STRATEJİK ÖNEME SAHİP



Gelelim işin teknik kısmına...



Sincar'ı önemli hale getiren birden fazla neden var. İlki, Sincar'ın stratejik öneme sahip yapısı. Bilindiği üzere Suriye'nin kuzeyinde geniş bir etkinlik alanı oluşturan PKK, Sincar'la birlikte Kuzey Irak'la Kuzey Suriye arasında net bir bağlantı da oluşturmuş oluyor. Coğrafi konumu ona militan ve lojistik transfer noktası, geri üs bölgesi, rolleri biçiyor. Resmi olarak Kürt bölgesine dahil değil ama Suriye ve Irak gibi iki çökmüş ülkenin sınırında yer alıyor. Bu noktada konumu tartışmalı bir bölgenin PKK'ya manevra imkânı sağlayacağı açık.



TÜRKİYE'NİN GÜNEY YOLUNU KESİYORLAR



Bir başka önemli konu ise PKK'nın bu bölgede üslenerek Türkiye'nin güneye inmesini engellemeye çalışması. Öte yandan güneydoğu sınırında uzun bir alanda faaliyet gösteren terör örgütünün Türkiye için ciddi tehdit oluşturduğu da açık.



EZİDİLERİN YAŞADIKLARI PKK'YA ÇOK ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLADI



Üçüncü olarak ise, Ezidilerin yaşadıkları, propaganda savaşında PKK'ya çok önemli katkılar sağlarken Avrupa tarafından da terör örgütünün 'kurtarıcı' olarak algılanmasına neden oldu. Bu sayede PKK, AB'den ciddi yardımlar aldı.



YPG TAKTİĞİNİ BURADA DA UYGULAYABİLİRLER



Son kerte de PKK bölgede kalan Ezidileri de silahlandırarak kendi saflarına çekti. İlerleyen günlerde PKK, bölgeden çekilse bile burada bırakacağı silahlı Ezidilerle tıpkı YPG ile kurduğu gibi bir ilişki kurabilir. Dolayısıyla PKK, kendi ismiyle olmasa bile bir başka isimle bölgede kök salabilir. Bu noktada Sincar'a ciddi bir müdahale yapılmazsa Türkiye çok uzun bir sınır hattında PKK ile mücadele etmek zorunda kalabilir.



TSK'dan Sincar'a hava herakatı