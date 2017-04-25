Samsun'un Atakum ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir kişinin kafaye dalması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Olay Samsun Atakum ilçesinin Denizevleri Mahallesinde meydana geldi. Atatürk Bulvarı üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden 06 FF 7855 plakalı araç kafeye daldı.
Büyük paniğe yol açan kazada 1 kişi hayatını kaybederken 6 kişinin de yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırılırken olay bölgesine çok sayıda ekip yönlendirildi.
Yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğu belirtildi.