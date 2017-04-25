Olay Samsun Atakum ilçesinin Denizevleri Mahallesinde meydana geldi. Atatürk Bulvarı üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden 06 FF 7855 plakalı araç kafeye daldı.



Büyük paniğe yol açan kazada 1 kişi hayatını kaybederken 6 kişinin de yaralandı.



Yaralılar hastaneye kaldırılırken olay bölgesine çok sayıda ekip yönlendirildi.



Yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğu belirtildi.









