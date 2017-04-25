USD (Alış - Satış) : 3,58 - 3,59 EURO (Alış - Satış) : 3,90 - 3,91

Samsun'da feci kaza

Samsun'un Atakum ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir kişinin kafaye dalması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 25 Nisan 2017 Salı 17:38
Samsun'da feci kaza

Olay Samsun Atakum ilçesinin Denizevleri Mahallesinde meydana geldi. Atatürk Bulvarı üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden 06 FF 7855 plakalı araç kafeye daldı.

Büyük paniğe yol açan kazada 1 kişi hayatını kaybederken 6 kişinin de yaralandı. 

Yaralılar hastaneye kaldırılırken olay bölgesine çok sayıda ekip yönlendirildi.

Yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğu belirtildi.




DireksiyonAtatürk BulvarıTrafik Kazası


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

KILIÇDAROĞLU’NU KİM GÖNDERECEK?

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

ERDOĞAN VE TÜRKİYE DÜŞMANLIĞI

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı